Запас тест-систем поступил в Челябинскую область

Проводить анализ на заражение коронавирусной инфекцией смогут еще три лаборатории в регионе.

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В Челябинскую область поступил запас тест-систем на определение заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регион привезли 4900 тест-систем, об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Вице-губернатор подчеркнула, что пока проводить анализ могут только несколько лабораторий в регионе.

«Что касается лабораторий, это требования к работе с патогенами 4 и 3 группы, серьезные требования к безопасности, это разделенные потоки, соответствующая вентиляция. Достаточно серьезный инструктаж и подготовка специалистов, чтобы не было рисков при работе с тест-системами. Не все государственные лаборатории готовы работать с этими тест-системами», — отметила Ирина Гехт.

Планируется создание еще нескольких лабораторий на базе инфекционных отделений в Миассе, Магнитогорске и Челябинске.