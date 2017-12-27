/ Губернатор поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МЧС

Они уже 27 лет трудятся для обеспечения безопасности жителей страны.

Ежегодно 27 декабря в России отмечают День спасателя. Чествуют и южноуральских сотрудников МЧС. Первым с профессиональным праздником их поздравил губернатор Борис Дубровский. Он сказал, что жить в таком сложном мире, как наш, можно только при работе министерства чрезвычайных ситуаций.

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем спасателя! Ваша служба давно стала символом самоотверженности, мужества, постоянной готовности прийти людям на помощь. Мы живем в сложном мире, и нам необходима слаженная система предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты от природных и техногенных катастроф, обеспечения безопасности людей. Искренне благодарю южноуральских спасателей за службу. Уверен в вашем профессионализме, предельной собранности, выдержке, способности в любой нештатной ситуации оперативно принимать верные решения. Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и как можно меньше экстренных вызовов! — обратился к сотрудникам МЧС Борис Дубровский.

Напомним, российскому чрезвычайному ведомству исполняется 27 лет. Только в этом году сотрудники МЧС спасли более 215 000 человек, ликвидировали свыше 254 крупных чрезвычайных ситуаций, потушили свыше 126 тысяч техногенных пожаров.