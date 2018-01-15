/ Борис Дубровский поручил запустить новую школу в Магнитогорске к 1 сентября

На проект выделено 614 миллионов рублей.

Губернатор Челябинской области поставил задачу руководству Магнитогорска ввести в эксплуатацию новую школу к 1 сентября 2018 года. Учебное заведение появится в Правобережном районе города и рассчитано на 825 детей. Также Борис Дубровский дал ряд поручений местным главам в сфере социально-экономического развития.

Сейчас в этом новом микрорайоне существует напряженность, ребята учатся во вторую смену. Строительство школы на 825 мест позволит эту проблему в перспективе решить. Поручаю главе города рассмотреть возможность направить дополнительные силы на объект, чтобы школа могла принять ребят уже 1 сентября 2018 года. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что на строительство новой школы из областного бюджета направлено 120 миллионов рублей, софинансирование из местного бюджета составило 10 миллионов рублей. На продолжение строительства в 2018 году администрация Магнитогорска выделила 10 миллионов. Еще 474 миллиона рублей направят из областного бюджета.

Добавим, что по плану новая трехэтажная школа будет состоять из пяти блоков. В планировку здания заложен принцип территориального разделения школьников по возрасту с учетом всех необходимых помещений для проведения обучения детей по ступеням. Также в ней предусмотрены два спортивных зала, бассейн, столовая с буфетом, актовый зал, библиотека, детские площадки и зоны для занятий спортом на прилегающей территории.