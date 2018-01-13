/ На Южном Урале наладят массовое производство роботов

Борису Дубровскому представили проект технопарка «Робототехника».

В ходе рабочего визита в Магнитогорск губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил НПО «Андроидная техника», где производят антропоморфные машины. Помимо уже готовых роботов главе региона представили проект развития роботехнического кластера. Технопарк займет площадь в 11 тысяч квадратных метров. Сейчас строятся три испытательных полигона. Производственные линии уже частично запущены. Глава региона высоко оценил перспективы предприятия.

По итогам 2018-го года территория сильно изменится и она будет публичной и яркой. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, НПО «Андроидная техника» специализируется на выпуске робототехнических систем, применяемых в разных сферах промышленности, в том числе космических технологиях. За 11 лет работы предприятие выпустило несколько десятков роботов, среди которых робот «ФЕДОР» — полноразмерный робот двойного назначения с кинематическими характеристиками, приближенными к человеческим возможностям.