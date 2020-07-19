Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с наступившим Днём металлурга. Глава региона подчеркнул, что этот праздник имеет большую ценность на Южном Урале, ведь именно с металлургической отрасли началась промышленность области и именно металлургия стала основой трудовых и военных побед.
«Сегодня металлургия остаётся важной отраслью региональной экономики. Спасибо всем тем, кто уже выработал свой „горячий стаж“ и тем, кто сегодня добывает руду и плавит металл, это по-настоящему непростой труд»,— сказал Алексей Текслер.
Также губернатор подчеркнул, что сейчас руководство области активно работает над экологическими и социальными программами, что позволит сделать южноурвльскую металлургию чище и современнее. В конце обращения Алексей Текслер ещё раз поздравил работников отрасли и всех жителей региона с наступившим праздником.
«Дорогие друзья, спасибо за вашу работу, за ваш стальной характер! Желаю металлургам и всем жителям области новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Любви, достатка в каждом доме, в каждой семье»,— заявил губернатор.
Отметим, что День металлурга празднуется ежегодно в третье воскресенье июля. Особенно масштабно в Челябинской области праздник отмечают в Магнитогорске, где местный металлургический комбинат является градообразующим предприятием. Однако в этом году из-за коронавируса администрация приняла решение отказаться от очных празднований. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн.