«Для нашего региона это большой праздник»: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём металлурга

Губернатор отметил, что именно эта отрасль является основной в Челябинской области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с наступившим Днём металлурга. Глава региона подчеркнул, что этот праздник имеет большую ценность на Южном Урале, ведь именно с металлургической отрасли началась промышленность области и именно металлургия стала основой трудовых и военных побед.



«Сегодня металлургия остаётся важной отраслью региональной экономики. Спасибо всем тем, кто уже выработал свой „горячий стаж“ и тем, кто сегодня добывает руду и плавит металл, это по-настоящему непростой труд»,— сказал Алексей Текслер.

Также губернатор подчеркнул, что сейчас руководство области активно работает над экологическими и социальными программами, что позволит сделать южноурвльскую металлургию чище и современнее. В конце обращения Алексей Текслер ещё раз поздравил работников отрасли и всех жителей региона с наступившим праздником.

«Дорогие друзья, спасибо за вашу работу, за ваш стальной характер! Желаю металлургам и всем жителям области новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Любви, достатка в каждом доме, в каждой семье»,— заявил губернатор.

Отметим, что День металлурга празднуется ежегодно в третье воскресенье июля. Особенно масштабно в Челябинской области праздник отмечают в Магнитогорске, где местный металлургический комбинат является градообразующим предприятием. Однако в этом году из-за коронавируса администрация приняла решение отказаться от очных празднований. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн.