Алексей Текслер и Виктор Рашников запустили обновлённый стан 2500 на ММК

Церемония состоялась во время визита губернатора в Магнитогорск.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников после реконструкции запустили стан 2500 горячей прокатки. Церемония состоялась в пятницу, 17 июля, во время визита главы региона в Магнитогорск.



«Обновленный стан 2500 оснащен самыми современными средствами автоматизации, контроля и слежения за процессом прокатки, реконструкция позволила расширить размерный и марочной сортамент выпускаемой продукции»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Помимо этого, Алексей Текслер и Виктор Рашников осмотрели доменную печь № 2. На ней недавно завершились работы по техническому перевооружению. Отметим, что в начале августа обновлённая печь будет введена в эксплуатацию. Инвестиции, по данным правительства, составили 5 миллиардов рублей. Помимо экономического эффекта модернизация позволит снизить выбросы, а также улучшит условия труда металлургов.

Напомним, в пятницу, 17 июля, Алексей Текслер весь день работал в Магнитогорске. В рамках визита в город металлургов глава региона осмотрел социально важные объекты, а также дал руководству Магнитогорска ряд поручений. По итогу визита губернатор дал положительную оценку работе местной администрации.