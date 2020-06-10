Посевную завершили в Челябинской области

Об итогах доложил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

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В среду, 10 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов. В ходе видеоконференции министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин доложил о завершении посевной. В связи с жаркой погодой и ветром в ряде районов возможна засуха.

«Это может повлиять на снижение урожайности в южной зоне. Агропроизводители решают эту проблему внесением минеральных удобрений. Ситуация сложная, но плановая, это обычное явление в начале июня. С учетом удобрений ситуация терпимая. Кроме того, по прогнозу ожидается полоса дождей, что исправит ситуацию», — заявил Алексей Кобылин.

Алексей Текслер поручил усилить работу по страхованию посевов, в том числе, — от засухи.

Добавим, в этом сезоне посевную начали раньше, способствовала благоприятная погода. Засеяли 1,7 тыс. гектара, выполнив план на 101%.