/ Хорошей игры и большой удачи пожелал «Трактору» в его день рождения Борис Дубровский

Праздник отметят необычным матчем с «Барысом».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил хоккейный клуб «Трактор» с днем рождения. Клубу накауне, 27 декабря, исполнился 71 год.

Дорогие челябинцы! Уважаемые любители хоккея! Клуб «Трактор» отмечает свой 71-ый День рождения! Сегодня на нашей ледовой арене состоится праздник хоккея — чествование ветеранов и матч с астанинским «Барысом». Поздравляю всех с днем рождения легендарного клуба, а команде желаю хорошей игры и большой удачи! — поздравил хоккеистов Борис Дубровский.

Уже сегодня, 28 декабря, на матче с «Барысом» состоится празднование дня рождения клуба. Весь матч будет проведен в стилистике 90-х годов. Праздничную атмосферу игры подчеркнет Парад ветеранов «Трактора», стилизованные фото зоны, световое шоу, тематическое музыкальное оформление и другие активности.