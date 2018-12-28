/ «Трактор» и «Барыс» всретятся в четвертый раз в сезоне

Текстовая трансляция игры из Челябинска.

0:0

ПЕРВЫЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика 1-го периода: Броски: 7-14 ; Броски в створ: 6-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 11-7 ; Блокированные броски: 2-0 ; Силовые приемы: 6-1 ; Время в атаке: 01:53-04:03 ; Штраф: 2-2.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Вновь атакуют гости, но следует потеря. Далее бросает по воротам «Барыса» Александр Шаров, Хенрик Карлссон в игре.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Челябинцы в ататке, но шайбу перехватыывают астанчане. Далее они раскатыватся и входят в зону «Трактора», где опять идет игра у бортов.

18 мин — Наброс на ворота Карлссона. Кристиан Томас боролся под воротами, безуспешно.

17 мин — Опасно у ворот Александра Судницина, надежно дейсвует вратарь челябинцев.

16 мин — Через вброс попытались войти в зону челябинцы, но шайба потеряна, в следствии чего «Барыс» начиинает свою атаку, которая тоже не приносит успеха.

15 мин — «Барыс» с шайбой. Наброс на ворота, Судницин реагирует.

14 мин — Пол Щехура попытался обкатить Карлссона, совсем немного не хватило легионеру «Трактора», чтобы забить гол.

13 мин — Контратака челябинцев. Бросок Марселя Шолохова, Карлссон прижимает шайбу.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

12 мин — Закрепилиь в позиционном нападении гости. Наброс низом от Даррена Дитца, Судницин останавливает игру.

11 мин — Неприятный бросок низом наносит Дастин Бойд, Судницин в игре.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Райан Стоа, команда «Трактор».

11 мин — Нарушает правила Райан, Стоа и отправляется отдыхать на 2 минуты.

10 мин — Борьба у бортов в зоне челябинцев. Не смогли гости просто так войти в зону «Трактора».

9 мин — Бросок Йонаса Энлунда из-под игрока, Карлссон отражает. Затем идет в атаку «Барыс», но игроки астанинской команды быстро теряют шайбу.

8 мин — Бросок в направлении ворот от Деррена Дитца, шайба летит сильно выше.

7 мин — Игра в зоне «Трактора». Астанинцы пытаются выйти к воротам Судницина, но все их попытки заблокировани защитой челябинцев.

6 мин — Перехватывает шайбу на синей линии гостей Ник Бэйлен, но судья фиксирует оффсайд.

5 мин — Игок «Барыса» Даррен Дитц выходил к воротам Александра Судницина. Вратарь «Трактора» отбивает шайбу.

«БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

4 мин — Александр Шинин мощно бросал со средней дистанции. Карлссон в игре.

3 мин — Ошибку в своей зоне допускаю челябинцы, следует бросок, мимо. В ответ «Трактор» проводит свою атаку. Кристиан Томас смещался к воротам с шайбой, но попал прямом во вратаря.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Дмитрий Шевченко, команда «Барыс».

2 мин — Челябинцы с шайбой. Вход в зону, но шайба потеряна. Затем игроки «Барыса» идуи в атаку, но допускают нарушение.

1 мин — Стартовое вбрасывание за игроками «Трактора». Матч начался.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучат гимны России и Казахстана, после чего начнется игра.

Стартовые составы команд на сегодня.