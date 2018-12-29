/ «Трактору» не хватило сил и эмоций, чтобы одержать победу над «Барысом»

Челябинцы в свой день рождения не смогли забросить ни одной шайбы.

Поражением для «Трактора» закончилась встреча челябинской команды с астанинским «Барысом». «Черно-белые» так и не смогли забить ни одной шайбы команде из Казахстана.

Первый период прошел без забитых шайб. Во второй двадцатиминутке гости забросили две шайбы. Сначала Патрис Кормье открыл счет в матче, затем Дмитрий Шевченко удвоил преимущество гостей.

В третьем периоде челябинцы пропустили еще одну шайбу. Игроки «Трактора» ошиблись в собственной зоне. Их просчет подкараулил Мэттью Фрэттин, увеличив преимущество «Барыса» до трех шайб.

Допустили ошибки, за которые нас наказал соперник. Перешли в три звена, но, к сожалению, это не помогло. Не хватило ни сил, ни эмоций. Без эмоций тяжело отыграться с 0:2. Будем готовиться к заключительной игре в этом году. Разберем игру, сделаем выводы. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Возьму всю вину на себя. Возможно, что я неправильно подготовил команду к матчу. — рассказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Следующий матч «Трактор» проведет в воскресенье, 30 декабря. Соперником «черно-белых» станет «Куньлунь Ред Стар». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.

«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) 0:3 (0:0; 0:2; 0:1)

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