/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 6-летнему Игнату сделать самостоятельные шаги

Сначала родителям говорили, что мальчик не сможет даже сидеть.

6-летний Игнат Париенко умеет стоять, держась за опору, и самостоятельно садиться. Родители мальчика очень гордятся успехами. Ведь врачи не давали Игнату никаких шансов из-за серьезного диагноза — эпилептическая энцефалопатия Отахара. Проблемы у Игната начались сразу после рождения, в возрасте нескольких недель мальчик забился в судорогах. Маму с ребенком сразу положили в больницу, выписали только в 4 месяца, сообщив: заболевания неизлечимо.

Нам сразу сказали, что это неизлечимо, 98% детей остаются глубокими инвалидами без движения, остальные 2% умирают. Но мы не смирились с этим. Ездили в разные центры. Теперь такой открылся в Магнитогорске. Мы проходим массаж, ЛФК, бобат-терапию, биоакустическую коррекцию, ходили к логопеду и нейропсихологу. Раньше он очень плохо реагировал на шумы. Сейчас узнает всех, с кем работает, с удовольствием все выполняет. Надеюсь, мы в этом году научимся шагать. — рассказала сайту «Первый областной» мама ребенка Наталья Париенко.

Чтобы Игнат развивался, курсы реабилитации нужно проходить постоянно. Следующий стартует уже скоро, на его оплату нужно 50 тысяч рублей. В семейном бюджете таких денег сейчас нет. Поэтому Париенко обращаются к читателям сайта «Первый областной». Чтобы помочь Игнату, нужно всего лишь отправить смс на номер 900. В начале указать слово «Феникс» и сумму через пробел. Сумма спишется с банковской карты, привязанной к мобильному телефону.