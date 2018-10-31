Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.77 -0.04 74.79 -0.25
Челябинск
сейчас
 
-3 °C
завтра
 
-2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 6-летнему Игнату сделать самостоятельные шаги

Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 6-летнему Игнату сделать самостоятельные шаги

Сначала родителям говорили, что мальчик не сможет даже сидеть.
сегодня в 17:30
  |  Общество

6-летний Игнат Париенко умеет стоять, держась за опору, и самостоятельно садиться. Родители мальчика очень гордятся успехами. Ведь врачи не давали Игнату никаких шансов из-за серьезного диагноза — эпилептическая энцефалопатия Отахара. Проблемы у Игната начались сразу после рождения, в возрасте нескольких недель мальчик забился в судорогах. Маму с ребенком сразу положили в больницу, выписали только в 4 месяца, сообщив: заболевания неизлечимо.

Нам сразу сказали, что это неизлечимо, 98% детей остаются глубокими инвалидами без движения, остальные 2% умирают. Но мы не смирились с этим. Ездили в разные центры. Теперь такой открылся в Магнитогорске. Мы проходим массаж, ЛФК, бобат-терапию, биоакустическую коррекцию, ходили к логопеду и нейропсихологу. Раньше он очень плохо реагировал на шумы. Сейчас узнает всех, с кем работает, с удовольствием все выполняет. Надеюсь, мы в этом году научимся шагать. — рассказала сайту «Первый областной» мама ребенка Наталья Париенко.

Чтобы Игнат развивался, курсы реабилитации нужно проходить постоянно. Следующий стартует уже скоро, на его оплату нужно 50 тысяч рублей. В семейном бюджете таких денег сейчас нет. Поэтому Париенко обращаются к читателям сайта «Первый областной». Чтобы помочь Игнату, нужно всего лишь отправить смс на номер 900. В начале указать слово «Феникс» и сумму через пробел. Сумма спишется с банковской карты, привязанной к мобильному телефону.

Хоккей
Школа «Трактор» потратит выручку с благотворительного матча на клюшки и турниры
20.08.2018
Школа «Трактор» потратит выручку с благотворительного матча на клюшки и турниры
Общество
Троллейбусный маршрут изменят в центре Челябинска из-за благотворительного фестиваля
18.08.2018
Троллейбусный маршрут изменят в центре Челябинска из-за благотворительного фестиваля
Общество
Почти 3 миллиона собрали болельщики «Трактора» и «Металлурга» на благотворительность
15.08.2018
Почти 3 миллиона собрали болельщики «Трактора» и «Металлурга» на благотворительность
Общество
Благотворительным забегом и фитнес-конкурсом встретили День железнодорожника. Фото
04.08.2018
Благотворительным забегом и фитнес-конкурсом встретили День железнодорожника. Фото
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Взыскивать долги с россиян запретят микрокредиторам депутаты
сегодня в 20:04
Взыскивать долги с россиян запретят микрокредиторам депутаты
Хоккей
Бронзовый призер Олимпиады стал игроком «Трактора»
сегодня в 19:40
Бронзовый призер Олимпиады стал игроком «Трактора»
Общество
Росприроднадзор и Минэкологии объединятся для контроля за выбросами предприятий
сегодня в 18:29
Росприроднадзор и Минэкологии объединятся для контроля за выбросами предприятий
Общество
Лучшие работники агропрома получили премии от Бориса Дубровского
сегодня в 18:25
Лучшие работники агропрома получили премии от Бориса Дубровского
Общество
Водитель «КамАЗа» пытался незаконно увезти из России незарегистрированные «Мерседесы»
сегодня в 18:01
Водитель «КамАЗа» пытался незаконно увезти из России незарегистрированные «Мерседесы»
Хоккей
Форвард «Металлурга» Владислав Калетник перешел в «Сочи»
сегодня в 17:33
Форвард «Металлурга» Владислав Калетник перешел в «Сочи»
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 6-летнему Игнату сделать самостоятельные шаги
сегодня в 17:30
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 6-летнему Игнату сделать самостоятельные шаги
Хоккей
Оскар Бартулис покинул «Трактор», не сыграв ни единого матча
сегодня в 17:15
Оскар Бартулис покинул «Трактор», не сыграв ни единого матча
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6