Губернатор посетил новый детский сад в Челябинске

Группы смогут принять 160 малышей.

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В структурное подразделение детского сада № 55 в Челябинске прибыли губернатор региона Алексей Текслер и глава города Наталья Котова. На новой площадке смогут разместиться 160 воспитанников: 2 группы для детей младшего возраста и 4 группы дошколят.

Структурное подразделение расположено в пристроенном к жилому дому помещении. В нём имеется всё необходимое для комфортного пребывания детей.

«В каждую группу есть свой вход. У нас есть видеодомофон, детсад оснащен камерами, просматриваются входы и площадки. Дети изучают родной край, присутствует региональный компонент — методическая программа "Южный Урал", чтобы малыши любили свой край с детства», — рассказывает заведующая Ирина Слизкая.

Идею разместить детский сад в пристрое оценил и глава региона Алексей Текслер, и родители малышей.

«Это прекрасный детсад, он находится в пристроенном помещении, это двухэтажный формат, такого раньше никогда не было. Это удобно для родителей, которые живут в густонаселенных районах, где застройка не позволяет строить полноценных зданий. Есть детская площадка во дворе. Родители очень довольны. Я знаю, что некоторые перевели сюда детей, чтобы не возить их в другие учреждения», — подчеркнул Алексей Текслер.

По словам губернатора, обеспечение региона детскими садами — одна из основных задач, стоящих перед руководством области.

«Всего в 2019 году построили 15 детских садов на 2200 мест. Большая часть из них была возведена в Челябинске. В 2020 году будет построено еще 13 детсадов, большего размера, на 3200 мест. Одна из основных задач в рамках нацпроекта "Демография" — решить проблемы с ясельными группами. В регионе практически решена проблема старших групп от трех до семи лет, а что касается от полутора до трех — ещё есть очередь», — отметил глава региона.

По словам Алексея Текслера, создание новых мест в детских садах будет продолжено и в 2021 году.