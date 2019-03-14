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/ Идеи по развитию городской среды предложат молодые южноуральцы

Идеи по развитию городской среды предложат молодые южноуральцы

Молодежь региона приглашают принять участие в международном конкурсе «Идеи, преображающие города».
сегодня в 18:50
  |  Общество

Молодые южноуральцы примут участие в международном конкурсе по планированию и созданию проектов благоустройства городской среды, который проводит Институт развития местных сообществ. Творческое состязание в мероприятии под названием «Идеи, преображающие города» пройдет в 2 этапа. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства образования Челябинской области, участники, набравшие максимальное количество баллов, будут приглашены на очный этап, где им нужно будет публично защитить свою работу.

Лауреаты в возрасте от 12 до 17 лет получат путевки в международный лагерь МДЦ «Артек» на специализированную смену (архитекторов, урбанистов). Более взрослые победители будут рекомендованы к участию в форуме «Таврида» и Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи», проводимом Федеральным агентством по делам молодежи. Помимо этого, у конкурсантов появится возможность отправиться в международные архитектурные экспедиции. Проекты победителей будут рекомендованы органам местного самоуправления к дальнейшей реализации на территории городов и поселений. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Победители будут выбраны в двух возрастных категориях, от 12 до 17 лет и от 18 до 25 лет в семи номинациях: благоустройство общественных пространств, благоустройство популярных торговых зон; поддержка уличной торговли, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство территорий при учебных заведениях, малые архитектурные формы, ландшафтный дизайн, а также плакаты, рисунки о развитии системы жилищно-коммунального хозяйства.

Организатором конкурса выступает Институт развития местных сообществ совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ, Комиссией по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, Национальным Советом молодежных и детских объединений России, Центром социально-экономических инициатив «Мое Отечество», Институтом устойчивого развития местных сообществ, Центром инноваций муниципальных образований, Союзом архитекторов России, Московским архитектурным институтом (Государственная академия) МАРХИ, Молодежным объединением Союзом московских архитекторов, Российским союзом сельской молодежи.

Прием работ продлится до 25 апреля. С требованиями к работам, методическими рекомендациями, а также положением можно ознакомиться на официальном сайте.

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