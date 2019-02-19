/ Нарушений прав работников Усть-Катавского завода не нашла прокуратура

Размер заработной платы объясняется локальными актами предприятия.

К ситуации на Усть-Катавском вагоностроительном заводе подключилась региональная прокуратура. Надзорный орган организовал проверку по сообщениям в СМИ о массовых недовольствах работников. Заводчане жаловались на низкую зарплату, однако сумма, полученная за первый месяц работы, полностью соответствовала всем условиям, прописанным в трудовом договоре. Это подтвердила прокуратура.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что снижение премии в январе 2019 года произведено в соответствии с локальными актами предприятия ввиду сокращения объема выпущенной продукции. Нарушений трудовых прав работников не допущено, обязательные выплаты произведены в полном объеме. — прокомментировала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Напомним, в Усть-Катаве работники завода оказались недовольны зарплатой за январь. Они обратились к руководству с просьбой объяснить ситуацию. Причина оказалась в нехватке заказов по изготовлению трамваев. Губернатор Борис Дубровский сказал, что Магнитогорск, Златоуст и Челябинск обеспечат заводчан работой, поскольку в этих городах необходимо обновить электротранспорт. Кроме того, губернатор посоветовал открыть на базе УКВЗ предприятие по обслуживанию вагонов, нуждающихся в ремонте. Также помощь со своей стороны обещал оказать Роскосмос. Его руководитель Дмитрий Рогозин собирал совещание с представителями Центра имени Хруничева (его филиалом является УКВЗ), чтобы продумать все пути вывода завода из кризиса.