Губернатор поручил усилить работу по диспансеризации населения

С начала года региональный охват составил 68% от плана

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов и членами правительства поручил усилить работу по диспансеризации населения.

«Основные вопросы к крупным городам — это Златоуст, Миасс, Троицк. Там большие, сильные больницы, есть организованные коллективы, с которыми необходимо работать по диспансеризации. Эту работу, конечно, надо усиливать, и не только в крупных городах. Есть претензии и к сельским муниципалитетам», — сказал глава региона.

Алексей Текслер отметил большую значимость этого вопроса.