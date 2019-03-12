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/ Борис Дубровский с рабочим визитом посетил новый детский сад в Снежинске

Борис Дубровский с рабочим визитом посетил новый детский сад в Снежинске

Каждая группа в учреждении занимается по уникальной программе.
сегодня в 17:55
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 12 марта, посетил с рабочим визитом Снежинск. В рамках поездки глава региона посетил новый детский сад, в котором ознакомился с уникальной системой, по которой занимаются малыши.

В комбинированном детском саду занимаются около 200 юных снежинцев, в 8 группах. У каждой группы уникальная программа. В двух из них — инклюзивное образование, в них с детьми занимается логопед. Формат одной из групп предусматривает постоянное присутствие специалиста в группе. Таким образом, он все время контролирует произношение малышей и подсказывает, когда дети допускают ошибки. — сообщил корреспондент медиахолдинга ОТВ.

В эту группу, на средства из бюджета Челябинской области был закуплен специальный интерактивный экран, к которому подключено 15 образовательных программ.

Также, с 2019 года здесь начали функционировать билингвальные группы, в которых с детьми общаются только на иностранном языке. За несколько месяцев дети успели выучить новые слова, песенки и уже могут изъясняться с преподавателем несколькими фразами.

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Комментарии

МаленькоеЧудо
18:06, 12.03.2019
Я помню свой садик... Не современный, как сейчас, конечно) Но такая атмосфера там, как жаль что мы уже взрослые!
Очереди безусловно надо сокращать, путём постройки новых садиков

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