/ Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Снежинске

Вопрос о создании ФОКа инициировал глава региона Борис Дубровский.

Во время рабочего визита в Снежинск, губернатор Челябинской области Борис Дубровский поднял вопрос о строительстве в городе нового физкультурно-оздоровительного центра. Комплекс планируют построить на условиях государственно-частного партнерства.

С просьбой о создании спортивного объекта к главе региона обратились сегодня молодые сотрудники ФГУП РФЯЦ — ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина, который входит в ГК «Росатом». — сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области.

Борис Дубровский подчеркнул, что Снежинск нуждается не только в бассейне, но и в сухом зале. Правительство области готово двигаться в этом направлении. Затраты на него будут разделены поровну между региональным бюджетом и частными инвесторами.