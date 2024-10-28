Губернатор поручил комплексно подойти к развитию Коркинского округа

Алексей Текслер держит на личном контроле ситуацию в Коркино

Ситуация в Коркино нормализовалась. За ночь с 27 на 28 октября в Коркино не зарегистрированы сообщения по факту противоправных действий. Губернатор Челябинской области продолжает держать ситуацию на личном контроле.

Штаб из представителей правительства и силовиков собрался в правительстве 28 октября. Алексей Текслер выразил уверенность, что сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства преступления. Виновные будут наказаны.

Совместно со следователями следственного управления по Челябинской области работают представители центрального аппарата СК.

В округе продолжат проверять места компактного проживания цыганской этнической группы. Проверят документы, выяснят, на каких основаниях они получены. Правоохранителей интересуют источники доходов и причастность к нарушениям закона проверяемых. И даже больше: соблюдают ли они нормы и правила, принятые в российском обществе.

Помимо Коркино, проверки идут в других населенных пунктах с компактным проживанием цыганского населения.

Губернатор поручил в комплексе навести порядок в Коркино. Комиссией руководит Алексей Фартыгин.

«Обращаю внимание на задачу по комплексному развитию Коркинского муниципального округа. Несмотря на то что многое сделано за последние годы, также остается много проблем. В первую очередь в жилищно-коммунальной сфере. Соответствующие поручения по этому поводу даны. В целом указанную работу буду держать на личном контроле. Жители Коркино ждут от органов власти конкретных практических результатов», — сказал Алексей Текслер.

В субботу, 26 октября, после похорон Елены Манжосовой, губернатор Челябинской области провел оперативный штаб в Коркино. Он дал негативную оценку действиям органов власти в Коркино. И предостерег жителей округа от провокаций и правонарушений.