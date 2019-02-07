/ Южноуральским бизнесменам рассказали, как привлечь инвестиции в проекты

Предпринимателей познакомили с действующими региональными программами.

Конференция «Бизнес-2019» состоялась сегодня, 7 февраля, в Челябинске. На ней обсудили, как получить государственную поддержку и как привлечь инвестиции в бизнес-проекты. Участие могли принять не только предприниматели, но и те, кто только собрался открыть свой бизнес. Приветственное слово на конференции сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Современный бизнес очень разнообразен, соответственно и его поддержка должна быть такой же разноплановой. Сегодня состоится обсуждение действующих новых программ поддержки предпринимательства. Будет представлен онлайн-сервис «Это бизнес», который нацелен на решение актуальных вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели. Также будут рассмотрены успешные практики получения господдержки, в том числе через МФЦ «Территория бизнеса». — обратился к участникам глава региона.

Также Борис Дубровский подчеркнул, что институт поддержки предпринимательства «Территория бизнеса» — бесплатный инструмент, который позволяет решать множество вопросов, связанных с бизнесом, по системе «одного окна». На данный момент представители малого и среднего бизнеса могут получить там более 300 различных услуг. Они разделены на жизненные ситуации: открытие или развитие бизнеса, отделены услуги для производства или компаний, поставляющих товар на экспорт.

Нам всегда нужны ваши идеи: что добавить, как развить этот сервис. Мы используем все возможности, чтобы находиться в постоянном диалоге, малый и средний бизнес — перспектива в развитии нашей экономики. — подчеркнул Борис Дубровский.