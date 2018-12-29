/ Символ наступающего года живет в зоопарке Абзаково

Кабан Хрюндель весит больше ста килограммов и любит овсяную кашку.

2019 год — год Желтой Земляной Свиньи, а значит, прилавки магазинов сейчас ломятся от всевозможных видов поросят. Каждый старается приобрести и привезти в дом символ года. А сотрудники курорта Абзаково, что под Магнитогорском, могут не переживать, ведь в местном зоопарке уже есть кабан. Его зовут Хрюндель и он очень милый.

Живет Хрюндель в вольере. Хотя в дикой природе кабаны достаточно агрессивны, этот очень любит, когда к нему приходят, чтобы почесать за ухом. Работники зоопарка подопечного балуют частенько.

Он любит геркулесовую кашу, мы ему варим ее периодически. Любит покопаться в свежем сене, зарывается в него, выбирает травку. Солому может из домика вытаскивать сам, потом затаскивает ее обратно, делает себе подстилку. — рассказывает о кабане сотрудница зоопарка Марина Трифонова.

А вот праздновать Новый год особенными лакомствами Хрюндель не будет. По словам работников зоопарка, нарушать привычный индивидуальный рацион животного не стоит.