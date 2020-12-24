Губернатор объявил 31 декабря выходным днем

Это была первая новость сегодняшней пресс-конференции губернатора Алексея Текслера

«По предложению президента и «Единой России» я сегодня подписал документ об объявлении в Челябинской области 31 декабря праздничных днем, - заявил Алексей Текслер. - Так что жители Челябинской области вместе со всей страной смогут спокойно подготовиться и встретить Новый год».



Новость была ожидаемой, но оттого не менее приятной. Уже больше сорока регионов России приняли решение о том, что 31 декабря на работу никому ходить не надо. Отрабатывать за этот выходной в субботу, 26 декабря, тоже не нужно. "Выходной, так выходной, - резюмировал губернатор. - Так я воспринял вчерашние слова президента".

