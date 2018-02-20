/ Транспортная полиция требует уголовного наказания для нерадивой матери из Новосинеглазово

Женщина не заботится о детях и испытывает страсть к алкоголю.

Жительнице поселка Новосинеглазово грозит уголовное дело за плохой надзор за маленькими детьми. Дом, где проживает семья, старый, и отапливается неисправной печью: в помещении холодно, стоит запах гари, а стены закопчены. Женщина, которую намерены наказать полицейские, воспитывает 16-летнюю дочь и 8-летнего и 9-месячного ребенка, однако, как установили правоохранители, не заботится об их здоровье и посещении старшими школы.

38-летняя женщина нигде не работает, живет на социальные пособия, злоупотребляет спиртными напитками. Сотрудниками Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте собран материал для привлечения женщины к уголовной ответственности в соответствии со статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Все материалы направлены в территориальный орган внутренних дел для принятия решения. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте Вера Кухтина.

Отметим, что такие посещения семей в опасном социальном положении являются для транспортной полиции регулярными. В основном это семьи, где родители злоупотребляют спиртными напитками и ведут асоциальный образ жизни.