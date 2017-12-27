/ КХЛ. Заключительный матч «Трактора» в юбилейный год против ярославского «Локомотива»

«Трактор» уже встречался с «Локомотивом» в этом сезоне, тогда сильнее оказались «железнодорожники».

1:2



ВТОРОЙ ПЕРИОД ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

22 мин – Игра идет по той же схеме, что и в первом периоде. «Трактор» пропускает вторую шайбу, она попадает в нижний верхний угол ворот.

21 мин – Игра продолжается, на первой же минуте второй двадцатиминутки нападающий «Локомотива» из-за ворот пытается переиграть Францоуза.



НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 18-20 ; Броски в створ: 7-12 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 7-8 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 03:19-03:38 ; Штраф: 2-0



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин – Звучит финальная сирена. Команды отправляется на перерыв, каждая из них сумела по одному разу взять ворота соперника.

20 мин – Челябинцы под занавес идут в атаку на ворота соперника. Губарев обостряет атаку, шайба пролетает мимо ворот.

19 мин – Последние минуты первой двадцатиминутки, пока назвать сильнейшего в этой встрече трудно.

18 мин – «Трактор» активничает на льду.

17 мин – Сегодня челябинский форвард Максим Якуценя проводит свой 600-й матч в КХЛ.

16 мин – Якуценя с шайбой, бьет по ближнему углу. Вратарь на месте. Следом его настигает второй удар. Дважды спасает свою команду в этом моменте Судницын.

15 мин – Гости не оставляют этот выпад без ответа. Шайба переходит под контроль ярославцев.

14 мин – Опасный момент у ворот гостей! Сначала Пеньковский, а следом и Черников проверяет на стойкость голкипера «Локомотива».

13 мин – В игру снова вступает Павел Францоуз. Голкипер останавливает шайбу и фиксирует ее ловушкой после броска Юртайкина. Вбрасывание на половине хозяев.

11 мин – Игра набирает обороты, обе команды активно прессингуют.

Изменение счета: Трактор. 71. Полыгалов Игорь ассистенты: 26. Виделль Линус, 11. Гюнге Рихард



10 мин – ГОООЛ! «Трактору» довольно ловко удается отыграться и сравнять счет! На табло загорелось 1:1

9 мин – Команды на льду в полном составе. Полноценная пятеркиа у челябинцев побежали в контратаку.

8 мин – Игра перемещается в зону «Трактора», Францоуз зажимает шайбу после броска Кронвалла.

Удаление. Трактор. 78. Кручинин Алексей 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой



7 мин – Опасное положение у хозяев. Один из игроков отправляется на скамейку за нарушение. Ближайшие две минуты в большинстве проведут ярославцы, и так лидируя в этой встрече.

4 мин – «Трактор» пытается создать момент и взять ворота соперника позиционной атакой. К игре подключаются нападающие.

Изменение счета: Локомотив. 99. Полунин Александр ассистенты: 96. Коршков Егор, 63. Красковский Павел



2 мин – Изменение счета на табло происходит быстрее, чем можно было ожидать. Павел Францоуз пропускает с острого угла. Голкипер явно не ожидал такого исхода.





МАТЧ НАЧАЛСЯ

– Звучит стартовая сирена, «Трактор» начинает последнюю в этом календарном году встречу в ретро-матче.

Перед началом матча на лед выходят игроки «Трактора» прошлых лет. Сегодня на арене чествуют хоккеистов и тренеров, в разные годы входящие в состав челябинской команды. На медиакубе представляют фильм о легендарном тренере «черно-белых». Валерий Белоусов привел клуб к значимым победам. В качестве подарка на день рождения от болельщиков вверх взлетают разноцветные шары.

Тренеры обеих команд уже представили список игроков, которые выйдут сегодня на лед.







ГОСТИ:

«Локомотив»: Судницин (Мурыгин).

1-я: Кронвалл(к)-Накладал:Тальбо(а)-Контиола-Козун;

2-я: Любушкин-Елесин:Мосалев-Апальков-Аверин(а);

3-я: Черепанов-Коледов:Полунин-Красковский-Коршков;

4-я: Афанасьев-Фатеев:Юртайкин-Локтионов-Картаев.



ХОЗЯЕВА:

«Трактор»: Францоуз (Демченко).



1-я: Петров А.-Вишневский:Виделль-Полыгалов-Якуценя(а);

2-я: Шинин(к)-Бэйлен:Кручинин-Щехура(а)-Гюнге;

3-я: Рясенский-Мамаев:Губарев-Шаров-Кокуев;

4-я: Бородкин-Исаев:Черников-Петров Ю.-Пеньковский.

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня «Трактор» проводит ретро-матч в стилизованной форме в рамках празднования 70-летнего юбилея. Челябинцы проводят заключительный матч в этом календарном году на домашнем льду, в гостях команда из Ярославля. На сегодняшний день «Трактор» сумел набрать 68 очков в 44 матчах. В предыдущих пяти матчах челябинцы набрали девять баллов. Они уступили ЦСКА и «Сибири», но одолели «Барыс», «Витязь» и минское «Динамо» в очных противостояниях. Гости встречи — ярославский «Локомотив», имеют более устойчивое положение в турнирной таблице Западной конференции. За аналогичное количество матчей соперники набрали 81 очко. Сумеет ли «Трактор» оправдать надежды болельщиков на победу и достойно завершить юбилейный год, покажет предстоящий матч.