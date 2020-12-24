Губернатор изучит возможность закупки низкобелковой пищи для детей-инвалидов

С такой просьбой к главе Челябинской области обратились родители

Мама особенного ребенка с генетической непереносимостью белковой пищи попросила главу региона оказать помощь всем инвалидам, столкнувшимся с такой проблемой. С этим вопросом женщина много раз обращалась к чиновникам разного уровня, однако помощи не дождалась. Обратиться к Текслеру напрямую ей помогла большая пресс-конференция главы региона 24 декабря.Южноуралочка рассказала, что дети-инвалиды с таким недугом должны всю жизнь принимать специальные аминокислотные коктейли и употреблять низкобелковую пищу. Коктейли детям оплачивает государство, а питание семьи покупают сами. Но оно дорогое и бьет по карману. Между тем закон предусматривает возможность получать низкобелковую пищу за счет государства.Женщина просит обеспечить детей хотя бы самым необходимым: низкобелковыми хлебом, мукой, молоком, макаронами, кашей.

«Я знаю, что такие дети и взрослые получают определенную помощь. Видимо, этих программ поддержки недостаточно. Как я понимаю, речь идет именно о продуктах. Займусь этой темой лично», — пообещал Алексей Текслер.

Челябинская область относится к тем немногим регионам страны, где планово помогают детям с другим тяжелым генетическим заболеванием — спинально-мышечной атрофией. В регионе разработан механизм, который позволяет семьям с СМА бесплатно получать препарат «Спинраза», цена которого — миллионы рублей.