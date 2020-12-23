Москвичка усыновила мальчика из Челябинска, который почти всю жизнь провел в больнице

У двухлетнего Миши с диагнозом СМА появилась любящая семья

Среда 23 декабря — переломный момент в жизни двухлетнего Миши Волченкова из Челябинска. Сегодня мальчик, страдающий тяжелой формой спинальной мышечной атрофии, улетает в Москву, где его ждет приемная мама.



Миша родился со страшным диагнозом, который ведет к атрофии всех мышц. При этом ребенок сохраняет ясность сознания. В таком состоянии ему нужен близкий любящий человек. Однако родная мама почти два года не забирает малыша из больницы. Женщина получает пособия на ребенка, но заботиться о нем дома боится.



«Сначала мальчик лежал в ГКБ №9, потом его перевели в Челябинскую областную больницу. Здесь у Миши была отдельная палата и своя няня. Между тем органы опеки инициировали процедуру ограничения его мамы в родительских правах. Женщина обжаловала это решение в суде, поэтому процесс затянулся», — рассказала детский омбудсмен в Челябинской области Евгения Майорова.



И все же суд встал на сторону интересов ребенка, и теперь Миша может обрести полноценную семью.



Сегодня вечером вместе с бригадой врачей ЧОДКБ Миша Волченков вылетит в Морозовскую больницу Москвы. Присутствие медиков необходимо, так как мальчик находится на ИВЛ. Когда московские медики удостоверятся, что состояние малыша не вызывает опасений, его передадут приемной маме.



Малыша усыновила нейропсихолог Ирина Хвингия из Москвы. Ранее она выступала экспертом в телепрограмме «Мужское и женское», где разбирали жизнь Миши. Женщина прониклась историей малыша и решила, что станет ему новой мамой.