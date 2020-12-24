Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила прикованного к кровати и ИВЛ мальчика из Челябинска

Накануне мальчика самолетом доставили в Морозовскую больницу Москвы

Дела двухлетнего челябинца Миши Волченкова идут на поправку. Из-за тяжелого недуга мальчик, прикованный к кровати и к аппарату ИВЛ, большую часть своей жизни провел в больнице. Но теперь у малыша появилась любящая семья. Накануне парнишка улетел к новой маме в столицу. Там его навестила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Омбудсмен узнала о мальчике из социальных сетей. И в свое время помогла обеспечить малыша со спинальной мышечной атрофией дорогими лекарствами, найти няню и, наконец, переправить мальчишку в Москву.

«Миша хорошо перенес перелет, хотя мы все очень волновались, сейчас он под присмотром медиков, с ним рядом приемная мама. В больнице малышу проведут комплексное обследование, врачи дадут свои рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации. В ближайшие дни важно произвести переподключение ребенка к другому аппарату ИВЛ, с которым Миша уже сможет находиться дома, в новой семье, а маме за это время предстоит изучить все особенности ухода за Мишей в домашних условиях. Очень надеемся, что если не к Новому году, то хотя бы к Рождеству малыш покинет больничные стены и наконец-таки будет дома, хотя врачи дают очень аккуратные прогнозы!» — сказала Анна Кузнецова.

Также уполномоченный по правам ребенка поблагодарила всех, кто принимает участие в жизни Миши и ему помогает.

Миша родился со страшным диагнозом, который ведет к атрофии всех мышц. При этом ребенок сохраняет ясность сознания. В таком состоянии ему нужен близкий любящий человек. Однако родная мама почти два года не забирала малыша из больницы. Суд встал на сторону интересов ребенка, и теперь Миша может обрести полноценную семью.

