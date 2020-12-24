Алексей Текслер направит проверку в цирковую студию, где разбилась гимнастка

Об этом главу региона попросили сами родители

Родители юных циркачей из Южноуральска пожаловались главе региона Алексею Текслеру на гонения со стороны местных властей.

Год назад на тренировке цирковой студии покалечилась девочка. И с тех пор коллектив попал в немилость: тренировки детей то и дело срываются, а в декабре несмотря на долгую подготовку циркачам не разрешили принять участие в новогоднем празднике. Родители попросили главу региона о личной встрече. Только так, по их мнению, они смогут донести свою правду до власть имущих и отстоять интересы детей.

«Я не знаком с вашей проблемой. Если у детей есть желание заниматься, студия, конечно, должна работать. Но цирковое искусство предполагает опасные элементы. Главное — обеспечить безопасность детей. Я дам поручение во всем разобраться и прослежу, как оно исполняется», — пообещал Алексей Текслер.

Летом 2019 года пятилетняя воздушная гимнастка цирковой студии «Феерия» сорвалась с гимнастических колец и получила тяжелые травмы. На педагога завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В декабре 2020 года руководитель цирковой студии получила три года условно. Еще два года женщина не имеет права работать как педагог. Возможно, это и возмущает родителей.