Родители юных циркачей из Южноуральска пожаловались главе региона Алексею Текслеру на гонения со стороны местных властей.
Год назад на тренировке цирковой студии покалечилась девочка. И с тех пор коллектив попал в немилость: тренировки детей то и дело срываются, а в декабре несмотря на долгую подготовку циркачам не разрешили принять участие в новогоднем празднике. Родители попросили главу региона о личной встрече. Только так, по их мнению, они смогут донести свою правду до власть имущих и отстоять интересы детей.
«Я не знаком с вашей проблемой. Если у детей есть желание заниматься, студия, конечно, должна работать. Но цирковое искусство предполагает опасные элементы. Главное — обеспечить безопасность детей. Я дам поручение во всем разобраться и прослежу, как оно исполняется», — пообещал Алексей Текслер.
Летом 2019 года пятилетняя воздушная гимнастка цирковой студии «Феерия» сорвалась с гимнастических колец и получила тяжелые травмы. На педагога завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В декабре 2020 года руководитель цирковой студии получила три года условно. Еще два года женщина не имеет права работать как педагог. Возможно, это и возмущает родителей.