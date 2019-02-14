/ Главы Челябинской и Свердловской области обсудили включение УВСМ в магистральный план

В реализации проекта готовы участвовать многие уральские предприятия.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Свердловской области Евгений Куйвашев на Российском инвестиционном форуме обсудили перспективы включения проекта Уральской ВСМ в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры в России до 2024 года.

Сейчас на первое место объективно выходят вопросы транспортно-логистической направленности, и в этой связи хотел бы сакцентироваться сегодня на двух наиболее актуальных из них: перспективы включения проекта Уральской ВСМ в комплексный план модернизации и развития магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и запуска проектирования Уральской ВСМ. — отметил Борис Дубровский.

В реализации проекта УВСМ уже готовы принять участие многие уральские компании. Благодаря магистрали будет дан импульс развития строительного и промышленного комплекса, а также других смежных отраслей.