В Челябинской области за сутки с коронавирусом умерли 7 человек

Положительные результаты на проведённые исследования получили 133 южноуральца.

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В Челябинской области всё больше заболевших коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 133 новых случая заражения. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 19373 случая заболевания COVID-19. Подробнее рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день, 25 октября, в региональных больницах с подтверждённым диагнозом находятся 4076 пациентов. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— сообщили в ведомстве.

За сутки выздоровели 19 пациентов, всего из больниц выписан 14651 человек. Закрытых на карантин по коронавирусу классов в Челябинской области нет.

«За последние сутки умерли 7 человек. От COVID-19: пациент, 79 лет; пациент, 71 год; пациентка, 86 лет; пациентка, 87 лет. От других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, лёгочно-сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 83 года; сахарный диабет, лёгочно-сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 73 года; ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациентка, 73 года»,— добавили в Минздраве.

Всего с начала пандемии коронавируса проведено 767341 исследование. За последние сутки медики взяли 7722 теста.

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