В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 136 человек

Три пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

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На сегодняшний день, 24 октября, в Челябинской области официально зарегистрировано 19240 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 136 новых случаев заражения COVID-19, среди них 3 человека — школьники. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ведомства.

«На сегодняшний день в больницах остаются 3969 человек. Они получают всё необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. За прошедшие сутки выписаны 112 человек. Всего 14632 пациента выздоровели и выписаны из больниц»,— сообщили в ведомстве.

Классов, закрытых на карантин по коронавирусу, в регионе нет. Всего за сутки умерло три человека, COVID-19 у всех был сопутствующим заболеванием.

«От других причин скончались три пациента: сахарный диабет, диффузный атеросклеротический кардиосклероз — пациент, 64 года; злокачественное новообразование — пациент, 76 лет; цирроз печени, шок — пациент, 66 лет»,— добавили в пресс-службе Минздрава.

Всего в регионе с начала пандемии коронавируса методами ИФА и ПЦР проведено 759 619 тестов. За прошедшие сутки медики провели 7579 исследований.