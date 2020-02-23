Губернатор Челябинской области поздравил южноуральцев региона с Днем защитника Отечества

Алексей Текслер подчеркнул, что жители региона вносят весомый вклад в обороноспособность страны.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества. Обратившись к жителям, глава региона подчеркнул, что с самого детства этот праздник ассоциируется с воинской службой, а также с силой и мужеством.

«Сегодня Россия полностью обеспечивает свою безопасность, открывает новые возможности для мирного и достойного развития. Южноуральцы вносят свой весомый вклад в обороноспособность страны, преумножают ее потенциал и хранят ее великие идеалы», — отмечает Алексей Текслер.

Защитникам Отечества губернатор пожелал здоровья и мира, а также реализации всех инициатив, которые пойдут на благо родины.