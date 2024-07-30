Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил госнаграды

Их получили представители разных профессий со всего региона

В правительстве Челябинской области прошла церемония вручения государственных наград. Из рук главы региона Алексея Текслера их получили представители разных профессий из Челябинска, Магнитогорска, Чебаркуля, Саткинского и Каслинского муниципальных районов.



«Сильный характер, стойкость и преданность служебному долгу отличают всех южноуральцев. Мы бережно храним лучшие трудовые традиции, заложенные предками, ставим новые задачи и уверенно движемся вперед. Для этого у нас есть все: и знания, и опыт, и ресурсы, и, конечно, желание. Но самое главное — умные, талантливые, сильные духом люди, которые не боятся трудностей и всегда достигают поставленных целей», — отметил Алексей Текслер.

Указом президента России жительнице Магнитогорска Ирине Чухонцевой присвоено высокое звание «Мать-героиня». Вместе с мужем они воспитывают десятерых детей.

«Этот год, как вы знаете, объявлен президентом Годом семьи, и большие ресурсы направлены на поддержку семей с детьми, особенно многодетных. Это происходит на системной основе. Каждый раз президент выходит с новыми инициативами. Институт детства и материнства развивается», — отметил губернатор.

Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены четверо южноуральцев, еще двое награждены медалями «За храбрость» II степени и «За отвагу на пожаре». Почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» присвоены семи жителям Южного Урала.

Троим южноуральцам объявлена благодарность главы государства, еще один житель региона поощрен Благодарственным письмом Президента РФ.

Также Алексей Текслер вручил региональные награды. Почетным гражданином Челябинской области стал Виталий Константинов.