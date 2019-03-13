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/ Опыт образовательных учреждений Снежинска могут реализовать на территории Челябинской области

Опыт образовательных учреждений Снежинска могут реализовать на территории Челябинской области

Об этом сообщил глава региона Борис Дубровский.
сегодня в 11:39
  |  Общество

Во время рабочего визита в Снежинск, губернатор Челябинской области посетил школу и детский сад. Особенность этих учреждений в том, что оба здания были реконструированы и адаптированы для учебного процесса. Например, здание школы № 125 ранее принадлежало профессиональному лицею. Сейчас в нем все еще идет ремонт верхнего этажа и актового зала. Но это не мешает желающим записываться именно в эту школу.

Недостатка в желающих посещать детский сад, здание которого также было реконструировано, тоже нет. В нем дети занимаются по уникальным программам, например, в одной из групп постоянно находится логопед.

Эта инновация может быть реализована на всей территории региона, если она подтвердит свою эффективность. Подготовка детей к школе идет очень интересно, эта практика нам известна, будем ее тиражировать. — подчеркнул глава региона.

Как отметил губернатор, оба учебных заведения отличаются не только тем, что они базируются в зданиях, которые реконструировали. Основное их отличие в том, что в них царит особенная домашняя атмосфера, которая нередко встречается именно в закрытых городах. Это позволяет им занимать лидирующие позиции в образовательных процессах.

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