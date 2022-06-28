Губернатор Алексей Текслер проверил ход благоустройства скверов и дворов в Челябинске

Глава региона посетил несколько пространств, которые преобразятся до конца лета

В Челябинске в этом году благоустраивают сразу несколько крупных общественных пространств. Ход работ по преображению дворов, скверов и улиц города проконтролировал губернатор Алексей Текслер. Во вторник, 28 июня, он с инспекцией посетил ряд объектов, среди которых — территория около ДС «Юность», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

На сегодня проект благоустройства пространства у Дворца спорта — один из крупных в Челябинске. Идею поддержали горожане, проголосовав за преображение данной территории. Работы здесь планируют завершить ко Дню города. Появятся прогулочные зоны, освещение, зелень, а также различные скамейки, урны и другие объекты для комфорта челябинцев. Кроме того, у «Юности» хотят установить первую в Челябинске боул-чашу из бетона для катания на скейтборде и BMX.

«Дальше будет благоустройство Сада камней, благоустройство в сторону Алого поля. И центр, который еще несколько лет назад был, скажем так, недружелюбным к пешеходам, — он преображается на глазах. У нас единый план пешеходных зон по Челябинску, начиная от памятника Курчатову, здесь новые пространства в районе набережных, и дальше выход на улицы Труда, Цвиллинга, Свободы», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Затем губернатор оценил ход работ по улице Свободы. На гостевом маршруте обновляют пешеходную зону на участке от Тимирязева до Плеханова. Здесь полностью меняют покрытие на плитку, асфальтируют проезды и создают велодорожки. Новое освещение уже смонтировали. Скоро горожане, идущие по новому бульвару, смогут отдохнуть на модульных скамьях и креслах в окружении зелени. Алексей Текслер отметил, что проект необходимо продолжить до Привокзальной площади.

Также в ходе поездки глава региона побывал во дворе дома 30 по улице Ленина. В этом году его благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Часть работ профинансировали сами жители. Здесь обновили дорогу, оборудовали парковку, отремонтировали тротуар, установили скамейки и урны, а также спортивную и детскую площадки.

«Я считаю, что это очень успешный двор, где сами жители проявили инициативу. Вы знаете, что программа по комфортной городской среде работает вместе с соучастным финансированием жителей, мы видим: когда сильное ТСЖ, сильное руководство — тогда идет организация людей, и в конечном счете вместе с жителями мы делаем хорошие, красивые, интересные проекты. Мы будем максимально способствовать продвижению такого рода инициатив жителей», — рассказал Алексей Текслер.

Также губернатор подчеркнул, что при реализации проектов благоустройства важно подключать к работе жителей и спрашивать их мнение.

Напомним, ранее в Челябинске подвели итоги онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства на 2023 год. В списке победителей — семь общественных пространств, включая «Плодушку» и пешеходную зону на улице Свободы.