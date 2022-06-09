Челябинцы выбрали семь мест в городе для благоустройства в 2023 году

В онлайн-голосовании за приоритетные проекты приняли участие более 100 тысяч горожан

В Челябинске подвели итоги онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства на 2023 год, сообщили сегодня, 9 июня, в администрации города. В списке победителей — семь общественных пространств, включая «Плодушку» и пешеходную зону на улице Свободы.

В мэрии отметили, что в голосовании приняли участие более 114 тысяч горожан — каждый десятый житель областного центра. По итогам подсчета голосов определился следующий список объектов, которые будут благоустроены в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды»:

часть прогулочной зоны на улице Университетской Набережной в Калининском районе;

прогулочная зона по проспекту Победы на участке от Солнечной до Молдавской в Курчатовском районе;

садово-парковый комплекс «Достопримечательное место „Монастырская заимка „Плодушка“» в Ленинском районе;

территория на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской в Металлургическом районе;

второй этап создания пешеходной зоны по улице Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала в Советском районе;

территория по улице Южноуральской,13 в Тракторозаводском районе;

сквер на ул. Смирных в Центральном районе.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что во всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства на 2023 год приняли участие свыше 575 тыс. жителей Челябинской области. Регион отметили на федеральном уровне среди тех, где жители голосовали наиболее активно.