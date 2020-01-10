Детский сад в деревне Шигаево примет малышей через пару недель

Проверить готовность учреждения приехал Алексей Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Сосновский район вновь совершил знаменитый «разворот». После осмотра новых ФАПов, который стоял в плане визита, глава региона предложил заехать в деревню Шигаево. Там скоро должен принять воспитанников детский сад. Проверить готовность учреждения губернатор решил лично.

В детском саду идет активная подготовка к запуску: работники моют полы и окна, развешивают шторы и расставляют мебель.

«Вот так выглядит национальный проект в действии. Правда, пришлось немного подтолкнуть стройку, но сейчас мы видим готовый объект, принципиально важный для района, для Шигаево, для Долгодеревенского, я рад, что мы смогли это сделать», — подчеркнул Алексей Текслер.

Работать детский сад начнет уже через две недели. В него уже записали 140 малышей, остался всего десяток свободных мест.

Напомним, что ранее губернатор посещал территорию и остался недоволен темпами возведения садик. Застройщик и местные власти получили выговор и требование ускориться.