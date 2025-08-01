Губернатор Алексей Текслер подвел итоги работы в Октябрьском округе

Более 60 млн рублей вложили в обновление дорог

В ходе рабочей поездки в Октябрьский округ губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел обновленный стадион «Метеор». Глава региона прошелся по спорткомплексу, осмотрел игровое поле и пообщался с футболистами, которые в это время проводили тренировку. Затем он подвел итоги поездки в муниципалитет, передает корреспондент информагентства.

Подводя итоги своей рабочей поездки в Октябрьский муниципальный округ, Алексей Текслер подчеркнул важность комплексного развития сельских территорий, которое включает в себя одновременные инвестиции как в экономику, так и в социальную сферу.

«Этот район специализируется на сельском хозяйстве и неоднократно занимал лидирующие позиции в рейтинге муниципалитетов по аграрным показателям. Средний показатель урожайности озимых составил около 30 центнеров с гектара. Мы рассчитываем на хороший урожай зерновых и масличных культур. Экономика района зависит от сельского хозяйства», — отметил губернатор.

Кроме того, Алексей Текслер акцентировал внимание на благоустройстве района, отметив, что за последние годы обновилась дорожная сеть. В селе Октябрьском был построен новый участок дороги от Борисовки, а в текущем году в региональные проекты по дорожному строительству было вложено более 60 миллионов рублей.

«Мы продолжаем инвестировать и в транспортное обслуживание, чтобы обеспечить стабильную работу автобусов как внутри района, так и в сообщении с областным центром. Наша задача заключается в создании устойчивых маршрутов, которые гарантируют своевременность движения и качество услуг. Для этого выделяются бюджетные средства на организацию регулярных перевозок, что позволяет поддерживать фиксированное расписание и необходимое количество транспортных средств», — пояснил свою позицию губернатор.

Подготовка к учебному году идет в плановом режиме: в школах ведутся ремонтные работы и обновление учебной инфраструктуры.

«Октябрьский район сегодня успешно развивается благодаря значительным инвестициям со стороны федерального центра и областного правительства. Уверен, что нас ждут и новые объекты, планы серьезные. Развитие района, а значит, всего региона, будет продолжаться», — заключил Алексей Текслер. Ранее мы рассказывали, как глава региона оценил в Октябрьском строительство нового музея и бассейна с тренажерным залом.