Губернатор Челябинской области поручил открыть в сентябре ДК в Октябрьском

Алексей Текслер оценил завершающие ремонтные работы в здании

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Октябрьском округе проверил ход капитального ремонта местного Дома культуры. Он поручил завершить работы и открыть обновленное здание в сентябре, когда начинается учебный год и оживляется общественная жизнь.

«Сентябрь — традиционное время открытий. Я был уверен, что все работы уже завершены. Оформляйте документы и давайте не будем откладывать открытие!» — отметил губернатор.





За два года в Доме культуры полностью обновили системы отопления, водо- и электроснабжения, а также пожарной сигнализации. В здании создали доступную среду: установили пандусы и информационные таблички со шрифтом Брайля.

Зал Дома культуры на 189 мест переоборудовали от пола до потолка. Хотя количество мест немного уменьшилось, новое оборудование соответствует современным стандартам: установлены световое, звуковое и видеопроекционное оборудование. Также обновлены сцена, мебель, бытовая техника и системы видеонаблюдения.





На 1 августа 2025 года в Октябрьском сельском доме культуры завершены основные этапы ремонта. Все работы по водоснабжению и электроснабжению выполнены на 100%. Установлены новые системы вентиляции, пожарной сигнализации и оповещения, а также проведены мероприятия по обеспечению доступа для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Благоустроена и прилегающая территория: проведено асфальтирование, установлены лавочки, качели и урны, выполнено озеленение. Обновления позволят значительно улучшить условия для проведения мероприятий и работы с населением.