Новый краеведческий музей в селе Октябрьском откроется в сентябре

За два месяца до пуска готовность будущего объекта культуры составляет 74%

Глядя снаружи, трудно поверить, но новый краеведческий музей села Октябрьского уже в сентябре примет первых посетителей. Ход строительства знакового для муниципалитета объекта сегодня оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Объект возводится по программе развития культуры региона.

«Это село заслуживает полноценного музея. Каждый районный центр нашей области должен иметь такой музей, рассказывающий об истории края, о людях, о будущем и, конечно же, о настоящем. Тем более что наше настоящее само по себе героическое», — сказал Алексей Текслер.

Площадь будущего здания составит около 465 кв. м, оно будет одноэтажным. Готовность музея на сегодняшний день составляет 74%. Сейчас рабочие проводят наружную отделку фасадов, устанавливают коммуникации и ведут внутреннюю отделку помещений. Особое внимание уделяется установке современной вентиляционной системы.

Подрядчик заверил: в сроки укладываются, за два месяца все будет готово.

«Давайте завершать. По объекту особых замечаний нет, тем не менее нужно держать все на контроле, особенно благоустройство — там еще много работы», — сказал глава региона.

Алексей Текслер акцентировал внимание на важности соблюдения графика работ и высокого качества строительства, которое обеспечит создание комфортного пространства для исторических экспонатов и посещения музея жителями и гостями района.

«Музей — это не только современное пространство, но и то, чем оно наполнено. Экспозиция должна быть интересной посетителям, особенно детям, и важно, чтобы все было сделано качественно. Я посмотрел, как вы все организовали: история, быт, природа, трудовые подвиги — все это здорово и правильно», — резюмировал Алексей Текслер.