В селе Октябрьском появится бассейн с тренажерным залом

Чаша комплекса готова на 99%

Новый бассейн, в котором можно будет проводить спортивные состязания, строится в селе Октябрьском Челябинской области. На объекте кипит работа, сегодня, 1 августа, ее проверил губернатор Алексей Текслер. Об этом сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

Подрядчик почти построил чашу, она готова на 99%, выполнил металлокорпус. Сейчас в бассейне монтируют лестницы и входные группы. К открытию в трехэтажном здании появятся ванна длиной 25 метров, тренажерный зал, помещения для групповых занятий, фитнес-бар и сервисная зона.

Правда, по словам подрядчика, возникло небольшое отставание по графику строительства из-за проблем с финансированием. Глава региона поставил задачу увеличить количество рабочих на объекте. Он подчеркнул, что все работы должны быть завершены в установленные ранее сроки.

«Этот объект, учитывая наличие тренажерного зала и залов для инклюзивного и адаптивного спорта, является ключевым для муниципалитета с точки зрения спорта и социальной инфраструктуры», — подчеркнул Алексей Текслер.

Строительство бассейна позволит заниматься местным жителям, проводить спортивные соревнования и привлекать к плаванию школьников и соответствует указу президента увеличить до 70% долю людей, регулярно занимающихся спортом.