Губернатор Алексей Текслер подвел итоги экологического совета в Миассе

Также глава региона поделился планами по развитию города и промышленности

Заседание экосовета при губернаторе Челябинской области прошло с посещением Ильменского заповедника, одной из старейших особо охраняемых природных территорий России. Участники обсудили основные направления работы за прошлый год и поставили новые задачи.

Основными темами стали качество воздуха и воды, развитие экотуризма и сохранение биологического разнообразия. Отдельное внимание уделили будущему Ильменского заповедника.

«Мы говорили о развитии Ильменского заповедника, о модернизации, реновации, в том числе уникального музейного комплекса, который требует ремонта. Будем решать этот вопрос», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор отметил серьезную работу в сфере чистого воздуха, указал на необходимость дальнейшего взаимодействия с промышленными предприятиями в рамках квотирования выбросов. В рамках нового федерального проекта «Вода России» в регионе уже начали модернизацию очистных сооружений в Магнитогорске и продолжают работы по очистке реки Миасс.

Важной частью совещания стало обсуждение экологического туризма. В регионе ежегодно создают новые экологические тропы, включая популярные маршруты в челябинском городском бору.

Итогом встречи стало решение обновить региональный экологический стандарт. К этому проекту уже присоединились 33 предприятия области.

«Мы договорились о уточнении экостандарта, учитывая нынешние задачи, назвали это экостандарт 2.0. Наш опыт живет и развивается», — подчеркнул глава региона.

Во время рабочей поездки губернатор также посетил недавно открытые общественные пространства Миасса: модельную библиотеку «ЛиТеРа» и новый музейно-выставочный центр автомобильного завода «Урал».

Отдельно Алексей Текслер рассказал о перспективах развития самого города. Он отметил, что во время поездки ему удалось пообщаться с жителями и обсудить насущные проблемы.

«Миас активно развивается. Это уникальное место для региона — с одной стороны, промышленный центр, с другой — замечательная рекреационная зона с Солнечной долиной и озером Тургояк», — сказал губернатор.

Он перечислил основные проекты по развитию городской инфраструктуры. Среди них — новая набережная на реке Миасс, которая уже стала точкой притяжения, обновленный парк рядом с автозаводом и ремонт дорог.

Было анонсировано и строительство новой школы в районе «Динамо», которое планируют начать в 2027 году.

На промышленном фронте, помимо экологических задач, идут важные проекты импортозамещения. Автомобильный завод «Урал» завершает работу по организации производства мостов для тяжелых грузовиков, что имеет значение для всего отечественного автопрома.

«Развитие инфраструктуры, квалифицированные кадры, новые производства — планов много. Регион будет оказывать городу и предприятиям всю необходимую помощь», — резюмировал Алексей Текслер.