Алексей Текслер побывал в музейно-выставочном центре автозавода «Урал»

Это один из крупнейших центров, его площадь составляет почти 1500 кв. м

Губернатор Алексей Текслер посетил музейно-выставочный центр автомобильного завода «Урал» в Миассе. Он осмотрел одну из крупнейших выставочных площадок региона, открытую в июле 2024 года к 80-летию выпуска первого уральского грузовика.

Экспозиция занимает почти полторы тысячи квадратных метров. Здесь представили раритетные модели отечественного автопрома, историческое оборудование и архивные документы. Центральное место занимает легендарный автомобиль «Урал-80», который занял призовое место в международном ралли «Шелковый путь». Посетители могут воспользоваться симулятором виртуальной реальности, чтобы почувствовать себя за рулем современного грузовика.

Алексей Текслер напомнил о том, что недавно президент России присвоил Миассу почетное звание «Города трудовой доблести».

«Завод „Урал“ много сделал для Победы в годы войны. Вдвойне символично, что в год принятия этого решения открыли такой замечательный музей», — сказал губернатор.

Он добавил, что первые уральские грузовики сыграли ключевую роль в военные годы, а их производство стало выполнением важнейшего государственного поручения. Музейный центр теперь позволяет наглядно сохранять эту историю для будущих поколений.

Ранее губернатор посетил модельную библиотеку, в которой хранятся исторические документы автозавода.