Губернатор Алексей Текслер оценил темпы реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал»

Строительными работами охвачено 60 километров автодороги

В рамках рабочей поездки в Ашинский район губернатор Алексей Текслер осмотрел участок реконструируемой федеральной трассы М-5 «Урал».

Напомним, власти Челябинской области не первый год работают над тем, чтобы магистраль на всем протяжении от Челябинска до границы с Башкортостаном стала четырехполосной.

В настоящее время Упрдор «Южный Урал» выполняет работы по реконструкции почти 60 километров дороги от границы региона до поселка Кропачево.

Этот участок на территории Ашинского района Алексей Текслер считает самым сложным: в проект входят строительство трех развязок и четырех мостов. Причем один из них, через реку Сим, будет крупнейшим мостом в области — километровой длины. Кроме того, с нуля будут построены два дополнительных объездных участка дороги.

«Объект долгожданный в целом для региона. Идём с двух сторон, чтобы перевести в четыре полосы всю трассу М5 от Челябинска до границы с Республикой Башкортостан. В Ашинском районе один из самых сложных участков, а 18 километров — это новая дорога в части обхода Сима. Объект большой, серьезный, капиталоемкий во всех смыслах. В следующем году у нас должен быть, как минимум, один вводной участок по этой дороге», — отметил Алексей Текслер.

Накануне в Ашинском районе, где идет масштабная реконструкция федеральной трассы М-5 «Урал», открыли движение по вновь построенному мосту через реку Ук. Переправа неподалеку от поселка Мясниково пока работает в одном направлении. Одновременно дорожники приступили к строительству второй части моста.



Отмечается, что запустить движение по мосту позволило досрочное завершение буровзрывных работ. Строители трассы с помощью взрывчатки выравнивают местный ландшафт, чтобы избавиться от крутых спусков и подъемов. Горы «срезают», а в низинах, наоборот, строят эстакады высотой до 45 метров. Расширение участка федеральной трассы М-5 Урал — часть большого транспортного потока «Север — Юг», который проходит через Челябинскую область.



В настоящее время интенсивность транспортного движения в районе Сима достигает 10—12 тыс. единиц в сутки, около 60% из них — грузовой транзитный транспорт. После открытия объездного участка транзит сократится, интенсивность движения автомобилей внутри Сима составит 1,5—2 тыс. единиц в сутки.

