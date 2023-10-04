На федеральной трассе под Ашой открыли движение по новому мосту

В Челябинской области продолжается реконструкция дороги М‑5 «Урал»

В Ашинском районе, где идет масштабная реконструкция федеральной трассы М-5 «Урал», открыли движение по вновь построенному мосту через реку Ук. Переправа неподалеку от поселка Мясниково пока работает в одном направлении. Одновременно дорожники приступили к строительству второй части моста. Об этом сегодня, 4 октября, сообщила пресс-служба регионального управления Роставтодора.

Отмечается, что запустить движение по мосту позволило досрочное завершение буровзрывных работ. Строители трассы с помощью взрывчатки выравнивают местный ландшафт, чтобы избавиться от крутых спусков и подъемов. Горы «срезают», а в низинах, наоборот, строят эстакады высотой до 45 метров.

Открытый новый мост — лишь одна из нескольких переправ, которые необходимо возвести дорожникам. Дело в том, что под Ашой трасса пересекается в реками Ук и Атя в нескольких местах.

Напомним, что в рамках реконструкции федеральной дороги в районе Аши до конца 2024 года необходимо расширить 15-километровый участок. Здесь построили и запустили временную дорогу-дублер, чтобы перевести туда автомобильный трафик.

На участке будут построены три двухуровневые транспортные развязки у населенных пунктов Сухая Атя, Аша и Усть-Курышка. А также четыре мостовых сооружения через реки Симгаза, Ардегель, Маяса, Трамшак. Три существующих моста будут заменены на арочные пролетные строения.