Губернатор Алексей Текслер отметил работу южноуральских волонтеров

Самому старшему добровольцу 78 лет

В Челябинской области 223 тысячи человек занимаются волонтерством. За пять лет они совершили более 38 тысяч добрых дел. 1100 тысяч добровольцев акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ отправляют гумпомощь и добрые письма военнослужащим, помогают их семьям, проводят патриотические мероприятия.

За последние несколько лет самым массовым добровольческим объединением школьников и студентов стало Движение Первых. Первые помогают ровесникам из новых территорий России. Например, собрали канцелярские наборы к новому учебному году, отправили более 5000 писем, 1000 окопных свечей, 1000 метров маскировочных сетей бойцам СВО.

Самым массовым студенческим добровольческим объединением на протяжении многих десятилетий является Челябинский областной студенческий отряд им. П. И. Сумина.

Завтра, 5 декабря, в России отмечают День волонтера.

«В нашем регионе волонтерское движение очень развито. Вклад наших добровольцев всегда заметен. Но особенно значим в наши дни, когда многие жители области помогают ребятам на фронте», — подчеркнул губернатор.

И добавил, что добро людям обязательно вернется.