Губернатор Алексей Текслер освободил от должности еще одного замминистра здравоохранения Челябинской области

Татьяна Колчинская покидает пост с 15 августа

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Колчинская покидает свой пост с 15 августа. Постановление об освобождении от занимаемой должности подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на портале правовой информации.

В постановлении сказано, что освобождение подписано по инициативе Татьяны Колчинской. Она исполняла обязанности замминистра с января 2021 года, в марте ее назначили на должность, избавив от приставки «и. о.».

В Минздрав Челябинской области Колчинская пришла из челябинской городской больницы № 1, где работала заместителем главврача.

Напомним, на прошлой неделе губернатор уволил замминистра здравоохранения Александра Кузнецова. Он покинул свой пост с 11 августа. Александр Кузнецов стал фигурантом дела о томографах, быть госслужащим он не может.