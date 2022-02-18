В Челябинске замминистра здравоохранения доставили на допрос

Силовики проверяли документацию по закупкам медоборудования

Сегодня, 18 февраля, заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова задержали на рабочем месте и увезли на допрос в следственный комитет, сообщает источник Первого областного информагентства в правоохранительных органах.

Сегодня силовики приходили в Минздрав для проверки документов на закупку томографов. Ранее было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медоборудования. По какому делу Александра Кузнецова доставили на допрос — пока неизвестно.

«Работа в министерстве здравоохранения региона проходит в штатном режиме. Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие», — прокомментировали визит силовиков в ведомстве.