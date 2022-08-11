В Челябинской области уволили заместителя министра здравоохранения

Александр Кузнецов покидает свой пост с 11 августа

Губернатор Алексей Текслер уволил заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова. Постановление о расторжении служебного контракта опубликовано на портале правовой информации.

Александр Кузнецов покидает свой пост с 11 августа. Согласно формулировке из текста документа с заместителем министра расторгается контракт из-за прекращения допуска гражданского служащего к сведениям, содержащим государственную тайну.

Речь идет об уголовном деле о мошенничестве с томографами. Александра Кузнецова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, 18 февраля силовики пришли в здание регионального Минздрава для проверки документов на закупку томографов. Тогда же они задержали Александра Кузнецова на рабочем месте и увезли на допрос в Следственный комитет.

Пока экс-чиновник ждет суда под домашним арестом.