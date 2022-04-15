В Челябинске замминистра здравоохранения оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

По версии следствия, Александр Кузнецов вступил в сговор с фирмами при закупе оборудования для больниц

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения заместителю министра здравоохранения Челябинской области Александру Кузнецову. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 15 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

«Сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте, однако суд оставил меру пресечения без изменения. Обвиняемый останется в СИЗО до 27 июня 2022 года», — рассказали в суде.

По версии следствия, Александр Кузнецов вступил в сговор с ЗАО «Медсервис-Регион» и аффилированными с этой компанией фирмами при закупке медоборудования для больниц Челябинской области. На судебном заседании прозвучало, что суммы контрактов были завышены на 63 миллиона рублей. Замминистра регионального здравоохранения вины не признал.



Кузнецову предъявили обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, 18 февраля силовики пришли в здание регионального Минздрава для проверки документов на закупку томографов. Тогда же они задержали Александра Кузнецова на рабочем месте и увезли на допрос в Следственный комитет.

