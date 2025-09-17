Группа Uma2rman выступит в Челябинске на инклюзивном шоу

Музыканты поднимутся на сцену вместе с артистами с особенностями здоровья

В Челябинске 18 сентября выступит российская рок-группа Uma2rman. Артисты выйдут на сцену инклюзивного шоу для многодетных семей и людей с инвалидностью, сообщили в пресс-службе пространства «Наше место».

Вместе с группой на сцену поднимутся эстрадный оркестр Антона Бугаева и артисты с инвалидностью и без нее. По словам руководителя «Нашего места» Марии Дусмухаметовой, проект показывает, что инклюзия — это живое взаимодействие людей, истории и эмоции, которые объединяют зрителей и участников.

Также на вечере презентуют фотопроект «Без слов».